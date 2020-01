Pistocchi: “Tre errori contro l’Inter a Lecce. Il rigore cadendo a terra…cose mai viste”

“Giacomelli-quello di Napoli/Atalanta, ne ha combinata un’altra delle sue : oltre ad aver annullato il gol di Lukaku (regolare) e al mancato rosso per Donati su Barella-ha concesso un rigore-che non c’era – mentre cadeva a terra. Cose mai viste”. Maurizio Pistocchi, sul suo account, commenta inorridito le decisioni scandalose di Giacomelli in Lecce-Inter.

Il direttore di gara ha pesantemente penalizzato l’Inter e solo il Var ha evitato il rigore beffa per un inventato fallo di mano di Sensi. Ma il gol annullato a Lukaku e la mancata espulsione di Donati pesano tantissimo nell’economia del campionato nerazzurro.