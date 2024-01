Giornale – Inter, da Sensi tesoretto per l’attacco? Due colpi prenotati per giugno

Il mercato invernale dell'Inter potrebbe non essere finito con l'arrivo di Buchanan dal Bruges. La dirigenza lavora anche per il futuro e potrebbe esserci una sorpresa in questa sessione. A patto che si verifichi un'uscita.

"Molto attiva l'Inter che - qualora dovesse cedere Sensi al Leicester - avrebbe un piccolo tesoretto da riutilizzare subito per regalare un'altra punta a Simone Inzaghi. Marotta e Ausilio nel frattempo hanno prenotato per la prossima stagione a parametro zero Taremi (Porto) e Zielinski (Napoli): per entrambi pronto un triennale", scrive il Giornale.