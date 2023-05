Guardiola: “L’Inter è l’Inter. Treble? Comincerò a pensarci soltanto se…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, avversario dell'Inter nella finale di Champions League del 10 giugno, ha parlato così della possibilità di fare il triplete: "Inizierò a pensare al treble solo se saremo in grado di andare a Istanbul con i due trofei in tasca, solo lì potrò dire: ok, manca solo un titolo, possiamo farcela.