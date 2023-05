Lukaku: “Sapevo che il mio posto è qui, all’Inter. Rimanere? Nessuna pressione”

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti del documentario "One for All", realizzato da Prime Video: l'attaccante dell'Inter si è raccontato, fra carriera calcistica e vita famigliare. Questo un estratto della sua intervista, in un'anticipazione pubblicata dal quotidiano belga Heet Laatste Nieuws: "Sono stato bene al Chelsea la scorsa stagione. Ma sapevo che se non fosse andata bene lì, avevo ancora l'Inter. Quando ho firmato di nuovo con i nerazzurri, sapevo che il mio posto era qui. Prendo questo club sul serio. Voglio fare del mio meglio. Essere incoraggiato è la cosa migliore che ci sia. Rimanere a Milano? Vedremo, io vivo giorno per giorno. Non avverto alcuno stress o pressione. Bisogna prendere una decisione. Tutto qui".