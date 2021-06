UFFICIALE – Inter, Young torna all’Aston Villa: “I’m back”

Ora è ufficiale: Ashley Young lascia l'Inter e torna all'Aston Villa. E' stato lo stesso laterale inglese ad annunciarlo

Ora è ufficiale: Ashley Young lascia l'Inter e torna all'Aston Villa. E' stato lo stesso laterale inglese ad annunciarlo attraverso il suo profilo ufficiale Twitter. In un post in cui indossa la maglia dei Villans, infatti, Young ha scritto: "I'm back (sono tornato, ndr)". Young, dopo aver rifiutato l'offerta di rinnovo da parte del club nerazzurro, torna dunque in Premier League, nella società con cui, a partire dal 2007, aveva totalizzato 193 presenze e 39 gol. Ecco il post di Young: