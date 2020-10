Inter, che Hakimi! Scomodato il paragone pesante: “Un pupillo passato di Conte”

Gli occhi dei tifosi dell’Inter luccicano ancora al pensiero della prestazione fornita ieri da Achraf Hakimi alla prima da titolare con la maglia nerazzurra. Un gol e un assist per il marocchino, che ha subito confermato le qualità viste a Dortmund e ammirate contro la Fiorentina. E la Gazzetta dello Sport scomoda subito il paragone con Gareth Bale, uno per il quale in passato Antonio Conte avrebbe fatto follie:

“Hakimi aveva fatto capire nel Borussia quanto fosse forte: ora con Conte non potrà che migliorare la fase difensiva, ma in attacco è inarrestabile, sembra quel Bale per il quale in passato avrebbe fatto follie“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)