Inter, Handanovic: “Stiamo costruendo, sono ottimista. Sarà una partita aperta”

Da capitano, Samir Handanovic dovrà traghettare anche questa sera i suoi compagni in una partita difficile e in una serata cruciale per la lotta scudetto. A Sky Sport, il portierone dell’Inter ha detto:

“Sarà una partita aperta, entrambe le squadre se la giocheranno con i loro punti di forza. La nostra difesa? Non voglio dire niente, perché mancano ancora cinque partite e tutto può cambiare. Ma abbiamo margini di miglioramento. Giudizi? Devono rispondere la dirigenza e l’allenatore. Noi dobbiamo costruire. Sono sempre ottimista“.

(Fonte: Sky Sport)