Inter, Handanovic: “Non abbiamo paura, puntiamo al massimo. Ciò che accade intorno…”

Senza paura, per confermare un ottimo stato di forma e provare ad arrivare in fondo all’Europa League. Alla vigilia dell’ottavo di finale contro il Getafe, Samir Handanovic si è detto sicuro: l’Inter sta bene, e punta al massimo. Ecco le sue parole a Sky Sport:

“Il Getafe è una squadra ostica, che mi ricorda molto il primo Atletico di Simeone. Gioca molto in verticale, i loro attaccanti sono molto esperti. Non ho paura: star fermo ti può far riposare, ma ti può togliere anche qualcosa. Da un mese e mezzo giochiamo ogni tre giorni, ormai abbiamo presto il ritmo, stiamo bene e siamo pronti. E’ un’occasione, diamo il massimo e vediamo dove ci porta. Abbiamo più cazzimma, come dicono i napoletani. Tutti si preoccupano di non prendere gol. Stiamo bene fisicamente e psicologicamente. Quello che accade intorno non ci può disturbare, perché quando scendi in campo pensi a giocare“.

(Fonte: Sky Sport)