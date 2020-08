Inter, Handanovic: “Pronti a dare il massimo domani, stiamo bene. E’ cresciuta la cazzimma”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara col Getafe di Europa League.

Come sta l’Inter in vista della sfida col Getafe?

“Tutte le squadre ragionano alla stessa maniera. Noi stiamo bene, anche fisicamente, siamo pronti a dare il massimo e poi dove ci porta il nostro massimo questo non lo sappiamo”.

Come arriva l’Inter alla sfida?

“Ripeto, psicologicamente e fisicamente stiamo bene e lo abbiamo dimostrato. Tutti ci preoccupiamo di non subire gol, non solo il portiere ed i difensori. E’ cresciuta la cazzimma, questo sarà fondamentale anche in questa competizione”.

La partita di domani può aiutare nel processo di crescita dell’Inter?

“Sì, vincere aiuta a vincere. C’è poco altro da dire”.

(TMW)