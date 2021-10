Inter, idee chiare su Brozovic. GdS: “Rinnovo entro fine anno, altrimenti…”

Il contratto del centrocampista croato scade a giugno: in programma un nuovo incontro per trovare un'intesa

Lautaro e Barella , ma non solo: sul tavolo dei rinnovi dell'Inter c'è anche il dossier di Marcelo Brozovic . La questione forse più spinosa, considerato che il contratto del centrocampista croato scade nel giugno del 2022. La dirigenza nerazzurra ha già iniziato i contatti con l'entourage del giocatore, ma fin qui non è stata raggiunta alcuna intesa, e nei prossimi giorni è in programma un nuovo incontro tra le parti. In casa Inter c'è ottimismo, ma ora, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è voglia di chiudere in fretta la trattativa

"In viale della Liberazione c'è ancora la sensazione che la pratica Brozovic possa essere risolta in fretta. Al rientro del nazionale croato è in programma un incontro (giovedì?): sia con lui che con suo padre. Marotta e Ausilio intendono uscire dalle secche visti gli inutili contatti precedenti. Senza un agente, infatti, c'è il rischio di perdere tempo prezioso. E l'Inter ha le idee chiare: vuole chiudere i discorsi entro la fine dell'anno. Non oltre. Altrimenti scatta la fase della trasparenza, ovvero bisognerà mettere in chiaro che il giocatore non vuole rimanere. Un po' com'è appena accaduto a Firenze per Dusan Vlahovic. Una scelta drastica per evitare tira e molla pericolosi, anche con l'ambiente".