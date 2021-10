Inter-Barella, rebus rinnovo: l’antica promessa e parti lontane. Atletico e PSG…

Le ultime sulla trattativa per il rinnovo tra l'Inter e Nicolò Barella: c'è distanza tra le parti ma la volontà di continuare insieme

"Solo che il “Toro” è appunto un attaccante. E, per le leggi non scritte del mercato, è consuetudine che vengano pagati di più. L’Inter, per questo motivo, ma non solo, non intende spingersi così in alto, considerando pure la tassazione piena. [...] Certo c’è il “precedente” di Çalhanoglu, a cui sono stati garantiti 5 milioni più bonus. Il turco, però, è arrivato in scadenza di contratto".