L’impiego di Skriniar divide i tifosi dell’Inter, CorSera: “Ma è anche vero che…”

Dopo l'operazione dello scorso aprile, Milan Skriniar può tornare a farsi vedere anche tra i convocati dell’Inter per l’ultima di campionato domani contro il Torino. Lo slovacco è tornato ad allenarsi con il gruppo mercoledì, la sua ultima apparizione risale al 14 marzo, quando entrò nei minuti finali di Porto-Inter. "Rivederlo in squadra divide i tifosi, ma è anche vero che in prospettiva di un appuntamento così importante e complicato come quello contro il City può fare comodo anche uno Skriniar a mezzo servizio", sottolinea il Corriere della Sera.