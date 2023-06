Inter, novità sul futuro di De Vrij e Acerbi. Sostituto di Skriniar? Due nomi in pole

"Per Acerbi sarà necessario sedersi nuovamente al tavolo delle trattative col presidente della Lazio Claudio Lotito, che un anno lo cedeva in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni, cifra che l'Inter non vorrebbe mettere sul piatto per un calciatore sul quale i biancocelesti non contano (a dispetto di un contratto con scadenza giugno 2025). Molto più liscia e definitiva la situazione di De Vrij, che vedrebbe esaurirsi il suo rapporto col club nerazzurro il prossimo 30 giugno senza un rinnovo che invece nelle passate settimane è tornato ad essere altamente probabile", conferma calciomercato.com che sottolinea come De Vrij non ha ricevuto proposte allettanti dall'estero e che dunque potrebbe rinnovare per due anni alle stesse cifre attuali, 4 mln annui circa.