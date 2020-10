Sky – Inter, allenamenti individuali per Nainggolan e Bastoni: possono tornare in Champions

Buone notizie per Antonio Conte dopo la brutta sconfitta nel derby di Milano di ieri. L’obiettivo dell’Inter è quello di voltare subito pagina, già a partire dalla sfida di mercoledì contro il Borussia Monchengladbach a San Siro, esordio stagionale in Champions League. Il tecnico nerazzurro spera di avere a disposizione Radja Nainggolan e Alessandro Bastoni, sulla via del recupero dopo la positività al Covid-19.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i due calciatori si sono allenati individualmente questa mattina nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile in attesa di completare l’iter medico, secondo le norme previste dal protocollo, e unirsi al gruppo. Il centrocampista belga e il difensore nerazzurro ex Atalanta e Parma potrebbero essere a disposizione di Conte già a partire dalla sfida di mercoledì sera.