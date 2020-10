Nainggolan negativo: il belga arruolabile in Champions. Gagliardini ancora positivo. Oggi…

Radja Nainggolan negativo al Covid. È stato lo stesso giocatore a dare la notizie attraverso i social. Dopo Bastoni, l’Inter falcidiata dall’emergenza Covid recupera i pezzi. “Ieri, a 10 giorni dall’accertamento del contagio, è arrivato infatti l’esito dei tamponi di controllo di Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini: il belga è risultato negativo e quindi arruolabile per la Champions. Per l’italiano, ancora positivo, servirà un po’ più di pazienza. Oggi, intanto, decorsi i termini di isolamento, verrà sottoposto a tampone pure Ionut Radu. Stessa procedura domani per Ashley Young“, spiega la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)