Sky – Inter, domani tocca ad Audero. Le ultime su de Vrij, Dumfries e Sanchez

Nuova chance in vista per Emil Audero contro il Bologna domani in Coppa Italia. Le ultime dall'infermeria dell'Inter

Niente Bologna in Coppa Italia per Alexis Sanchez, sempre alle prese con un affaticamento muscolare. Forfait certo per il cileno in casa Inter, secondo Sky Sport lui e Stefan de Vrij proveranno a recuperare per la prossima sfida di campionato contro il Lecce. Entrambi hanno chance di tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Oltre a Juan Cuadrado, che verrà operato domani, resta ai box Denzel Dumfries che salvo sorprese non riuscirà a esserci nemmeno con il Lecce. A proposito di scelte di formazione, col Bologna in Coppa Italia riposo in vista per Yann Sommer: pronto dal 1' Emil Audero.