Sky – Inter, sul mercato le mosse possono cambiare: possibile un doppio colpo, lo scenario

L'Inter potrebbe fare due colpi a gennaio: l'esterno in fascia potrebbe non essere l'unico acquisto in casa nerazzurra

Per bocca di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, la società nerazzurra nel prossimo mercato di gennaio proverà a fare un colpo sulla fascia destra, visti i continui acciacchi di Juan Cuadrado che, dopo l'operazione, ne avrà per circa tre mesi. Ma potrebbe non essere l'unico acquisto, in casa interista.