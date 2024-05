Un solo indisponibile in casa Inter per la trasferta di venerdì a Frosinone: le ultime su Acerbi e altri cambi pronti

Un solo indisponibile in casa Inter per la trasferta di venerdì a Frosinone. Resta infatti ai box Francesco Acerbi, che anche oggi ha lavorato a parte fa sapere Sky Sport. Il difensore centrale è sempre alle prese con la pubalgia, come svelato dal giocatore stesso sui social. In vista del prossimo match, la sensazione è che ci saranno ulteriori cambi di formazione a Frosinone. Potrebbero tornare titolari Dimarco e Thuram, esclusi da Inzaghi contro il Sassuolo.