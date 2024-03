Infortuni e prestazioni non esaltanti. Il ritorno in nerazzurro di Marko Arnautovic non si è rivelata fin qui una mossa vincente. Ecco perché l'Inter valuta l'addio a fine stagione. "Perché Arna tra pochi giorni compirà 35 anni e la propensione agli infortuni non lascia tranquilli in vista della prossima stagione, che si annuncia massacrante tra Champions allargata e un Mondiale per club a giugno 2025 che potrebbe durare anche un mese", sottolinea la Gazzetta dello Sport.