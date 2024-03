L'Inter ha messo nel mirino Mario Hermoso. Il difensore, 28 anni, ha un contratto in scadenza il 30 giugno e non ha ancora dato una risposta all'Atletico Madrid. Hermoso sembra intenzionato a provare una nuova esperienza e il club nerazzurro vuole fare di tutto per convincerlo. "Tra la caduta in Champions e la grana Acerbi (che probabilmente sarà rottamato...) c’è stato un certo trambusto. Per questo c’è già un’idea del contratto che potrebbe essere proposto allo spagnolo quando la sua rottura con l’Atletico sarà definitiva. C’è margine per un quadriennale, ma con la possibilità di arrivare pure a 5 grazie all’opzione per un’ulteriore stagione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.