CdS – Inter, scenario cambiato: nuovo attaccante non impossibile, occhio a due piste

Idee complicate

"Tra i file presenti negli uffici di viale Liberazione, ci sono un paio di profili considerati tra i più interessanti. Si tratta di Martial del Manchester United e di Broja del Chelsea. Tuttavia, entrambe le piste sono assai complicate. Sul francese, infatti, che ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma i Red Devils possono esercitare l'opzione di rinnovo unilaterale, si è mosso in maniera concreta il Fenerbahçe. Per l'albanese, invece, l'ostacolo più grosso è il numero di prestiti consentiti per ciascuna stagione, ovvero non più di 7. Del resto, l'Inter potrebbe ragionare solo su un'operazione low-cost, visto che gli unici margini per aumentare la "potenza di fuoco" sarebbero il risparmio sull'ingaggio di Sanchez (meno di 2 milioni per la seconda parte della stagione) e la cessione anticipata di Sensi (dopo il prestito di Agoume al Siviglia ufficializzato ieri), di qui la richiesta di 2 milioni fatta al Leicester".