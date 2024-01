Inter, operazione Supercoppa: incasso top per chi vince, per Inzaghi sarebbe record

Per Inzaghi è anche l'occasione per provare a vincere la terza Supercopppa di fila, record riuscito solo a Capello col Milan dal 1992 al 1994. Per Simone sarebbe la quinta in totale da allenatore dopo le due con la Lazio. Per la sfida di Monza "Inzaghi ha ormai tutti a disposizione, compresa la nuova freccia Buchanan (l’assenza di Cuadrado non ha mai fatto notizia), e orienterà le rotazioni per essere nelle migliori condizioni possibili soprattutto nell’eventuale ultima sfida araba in calendario martedì 23. Più che nella sfida di sabato in Brianza, è nella semifinale con la Lazio del 19 che potrebbe vedersi qualche faccia diversa dal solito: la finale è tutt’altro che scontata, ma cadrebbe appena 4 giorni dopo la partita contro Sarri. Pochini, soprattutto perché andrebbe preparata in una condizione climatica diversa dal solito: ci sono almeno 12 gradi di differenza tra Riad e Milano", sottolinea la Rosea.