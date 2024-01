No secco dell'Inter alle varie pretendenti di Valentin Carboni: il club nerazzurro punta forte sul talento argentino classe 2005, che, come scrive Tuttosport, dovrebbe andare a completare l'attacco dell'Inter la prossima stagione. "A quel punto ci sarebbero Lautaro Martinez e Thuram come titolari, Arnautovic e Taremi - in arrivo a parametro zero (ieri l’Inter ha comunicato ufficialmente al Porto la trattativa con il giocatore: atto dovuto che fa preludio a firme e visite mediche) - come ricambi e Valentin Carboni come jolly, utilizzabile pure da trequartista dietro le due punte", si legge.