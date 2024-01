"Il Porto ha ricevuto dall'Inter la comunicazione ufficiale che il club nerazzurro sta "trattando" Mehdi Taremi. Si tratta di una atto formale: la società che sta per mettere sotto contratto un calciatore svincolato lo fa quando praticamente è tutto a posto e mancano solo le visite mediche per arrivare alla firma sul contratto. Tra l'Inter e Taremi in effetti è tutto pronto e manca solo l'autografo sul triennale. Le parti si risentiranno dopo la fine dell'avventura in Coppa d'Asia di Mehdi (mercoledì giocherà gli ottavi contro la Siria), ma non ci saranno sorprese. Non a questo punto. Non dopo la comunicazione al Porto (...)".