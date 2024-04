Sono già da tempo iniziate le manovre per rinforzare la squadra di Inzaghi. In attacco fatto il punto su entrate e uscite

L'Inter pensa al futuro e ha già iniziato da tempo a costruire la squadra del prossimo anno. In particolare in attacco sono in atto parecchi movimenti per rinnovare il reparto. Sia in entrata che in uscita.