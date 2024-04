La confessione di Alessandro Buongiorno sull'Inter. Il difensore, preferito per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi, vestirebbe molto volentieri la maglia nerazzurra. Ecco quanto svelato oggi dal Corriere dello Sport in edicola. " Buongiorno ha voglia di Inter . E la recente tournée negli Stati Uniti della Nazionale è stata l’occasione per trasmettere il suo desiderio agli azzurri interisti. Insomma, il centrale del Torino ha confessato ai compagni che, qualora il club nerazzurro bussasse alla sua porta, sarebbe pronto a dire sì.

In concreto, stavolta non ci sarebbero margini per un rifiuto, come accaduto la scorsa estate quando il difensore granata era stato di fatto veduto all’andata, per poi offersi fino a rimanere al Toro. Del resto, l’Inter è un’altra cosa. Si tratterebbe del vero salto in una big, con la possibilità di aver una definitiva vetrina internazionale, calcando il palcoscenico della Champions e, nell’estate 2045, anche quello del nuovo Mondiale per club.