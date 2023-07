Sky – Inter, attenzione alla pista Scamacca: ecco perchè può battere la concorrenza

L'attaccante del West Ham vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia: possibile occasione per i nerazzurri

Una delle priorità del mercato in entrata dell'Inter è un attaccante che possa completare il reparto avanzato a disposizione di Inzaghi, attualmente composto dai soli Lautaro, Correa e Thuram. Tanti i nomi presi in esame dalla dirigenza nerazzurra: da Morata a Balogun, da Taremi a Beto. Una pista che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni è quella che porta a Gianluca Scamacca .

L'attaccante del West Ham è reduce da una stagione tutt'altro che esaltante, e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia nell'anno che porta all'Europeo. Sul giocatore è arrivata prima la Roma, che lo prenderebbe però solamente in prestito: l'Inter potrebbe imbastire l'operazione con modalità differenti, ecco perchè potrebbe essere in vantaggio sui giallorossi, ma anche Milan e Juventus.