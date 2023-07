Attacco Inter, tutti i nomi in corsa: Balogun e Morata in pole. E Scamacca…

La priorità è un portiere da mettere il prima possibile a disposizione di Simone Inzaghi. Poi l’Inter tornerà anche a lavorare sulla punta dopo il caso Lukaku . Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, “in cima alla lista, continuano a esserci Balogun e Morata, con Beto e Taremi in seconda fila.

Al momento non ci sono stati sondaggi o effettivi movimenti, ma in futuro, se non ci fossero svolte per uno degli altri candidati, l’Inter potrebbe valutare anche il profilo di Scamacca (piano B anche per la Roma), a condizione che il West Ham accetti il prestito. Sempre a proposito di attaccanti, in dirittura d’arrivo la cessione di Colidio al River Plate: nelle casse di viale Liberazione arriveranno circa 5 milioni”, si legge.