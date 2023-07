SI – Attacco, sondaggio Inter per Scamacca: chieste al West Ham le cifre per l’ex Sassuolo

Nella ricerca del giusto attaccante da regalare a Simone Inzaghi, l'Inter avrebbe effettuato un sondaggio anche per Gianluca Scamacca

Nella ricerca del giusto attaccante da regalare a Simone Inzaghi, l'Inter avrebbe effettuato un sondaggio anche per Gianluca Scamacca del West Ham.

"In questo contesto si inserisce il profilo di Gianluca Scamacca, che già la Roma ha sondato con forza nel corso di questa sessione di mercato e mantiene salda la preferenza del giocatore. Secondo quanto appreso da Sportitalia, ad ogni modo, anche i nerazzurri avrebbero nelle ultime ore fatto un sondaggio esplorativo con il West Ham per comprendere le richieste degli Hammers ed aprire, eventualmente in un secondo momento, le valutazioni anche rispetto al centravanti italiano".