Inter, Baccin ha visto un talento: “Nel viaggio in Sudamerica ha adocchiato questo 2004”

La politica dell'Inter sul mercato è chiara: è fondamentale costruire un organico formato da un mix di giocatori esperti e giovani. Ed è questo il motivo del recente viaggio di Dario Baccin, che ha potuto visionare diversi talenti: "Magari gli investimenti sono per ragazzi già più formati - vedi Asllani preso a 20 anni e Bisseck a 21 -, ma il vice ds Baccin anche recentemente è stato in Sud America per seguire il Sub20 dove ha adocchiato l’esterno destro 2004 Agustin Giay del San Lorenzo", scrive Tuttosport.