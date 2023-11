Inter, Cuadrado totalmente in gruppo: il piano dello staff passa dall’ultimo test

"La cautela resta, ma la speranza cresce". In casa Inter le riflessioni principali ruotano attorno alla possibile convocazione di Cuadrado per Juventus-Inter. Oggi sono arrivate altre indicazioni positive da Appiano Gentile. Le riporta La Gazzetta dello Sport: "Il colombiano ha infatti compiuto un ulteriore passo avanti nel recupero dall'infortunio che lo tormenta da diverse settimane e ha completato la seduta del venerdì ad Appiano Gentile lavorando totalmente con il gruppo, che ha abbracciato anche l'ultimo arrivato Alexis Sanchez".

Bisogna avere prudenza, perché ne è passato di tempo dall'ultima volta. Il colombiano è fuori da molto e attende anche la giornata di domani per capire se ci sarà margine di vederlo a Torino. Si legge infatti: "Lo staff nerazzurro, come detto, resta cauto. L'infiammazione al tendine d'Achille del piede sinistro non va sottovalutata e soprattutto è imprevedibile: è per questo motivo che la rifinitura della vigilia, in programma sabato pomeriggio dopo la conferenza stampa di Inzaghi, sarà decisiva ai fini della convocazione".