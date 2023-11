Dimarco, Mkhitaryan, Lautaro, Barella ma non solo: Inter, parte la stagione dei rinnovi

"La stagione dei rinnovi dei giocatori è stata inaugurata a luglio da Bastoni, blindato fino al 2028. Chi sarà il prossimo? Forse si tratta solo di un dettaglio perché, come ha spiegato più volte Marotta, quando da entrambe le parti c'è la volontà di prolungare un contratto, l'accordo si trova in fretta. Mkhitaryan, in scadenza il prossimo 30 giugno, è forse il più vicino alla fumata bianca. A gennaio, quando in teoria potrebbe già "promettersi" a parametro zero a un'altra squadra, apporrà (o lo avrà già fatto...) l'autografo sul nuovo accordo con l'Inter: un anno garantito (fino al 2025) più opzione (fino al 2026), con stipendio praticamente inalterato (3,5 milioni netti) e i vantaggi del Decreto Crescita", spiega la Rosea che poi aggiunge come anche per Dimarco l'intesa è ad un passo: il laterale ex Verona e Parma raddoppierà il suo ingaggio (da 2,2 a 4 fissi più bonus). Rinnovo vicino anche per Darmian (fino al 2025) mentre c'è da trattare per Dumfries: