Marca – Inter-Barcellona trattano: il vero scambio tra i due club è un altro

Piccolo colpo di scena sull'asse Milano-Barcellona. Stando a quanto riporta Marca in questi minuti, tra l'Inter e i blaugrana ci sarebbero dialoghi in corso, ma non per gli scambi di cui tanto si è parlato nelle ultime ore. La trattativa che i due club starebbero portando avanti riguarda lo scambio tra Marcelo Brozovic e Memphis Depay.