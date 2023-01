FCIN1908 / L’Inter lascia tutto in mano a Skriniar: la verità tra vertici e presunti rilanci

Non ci sono novità sulla risposta che Milan Skriniar deve all' Inter dopo l'offerta di rinnovo presentata dalla società nerazzurra. Sull'intera vicenda - volendo riavvolgere il nastro - pesa una tempistica di scelte che hanno portato all'attuale situazione di incertezza. Un anno fa il tema del rinnovo sul quale alla fine si era deciso di glissare forse perché Bremer sembrava ormai preso e Milan venduto. Tutto saltato, come nelle migliori trame di calciomercato. L'estate, quindi, ha consegnato alla nuova stagione un esito diverso da quanto si era pensato potesse succedere con Skriniar nerazzurro e Bremer bianconero. Un anno dopo il timore è rappresentato dall'addio del giocatore slovacco in uno scenario decisamente più sconveniente ai nerazzurri. La scadenza del 30 giugno 2023 è infatti alle porte. Nell'aria l'urgenza di definire i contorni di una trattativa che si sta trascinando troppo per le lunghe.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, non c'è una deadline entro la quale la risposta di Milan Skriniar sarebbe attesa. Ma c'è un'attesa di una società importante per una risposta ad un'offerta importante, consistente e soprattutto in linea con gli stipendi percepiti dai giocatori più importanti dell'Inter (6 milioni di euro più bonus l'offerta presentata a Milan). Un'offerta "irragionevole" e non in linea con questi parametri avrebbe portato a sovvertire inevitabilmente gli equilibri di spogliatoio e a spingere altri giocatori a bussare alle porte di viale della Liberazione. Più passa il tempo più le speranze dei tifosi sembrano affievolirsi (anche se nel calcio non è mai detta l'ultima parola). L'Inter, dal canto suo, non è felice di questa attesa ma non può permettersi di distrarsi dal discorso sportivo. Dalla Coppa Italia, passando per il campionato e arrivando all'attesissima sfida di Supercoppa, i nerazzurri guardano alle partite e agli impegni per rimanere in corsa su tutti i fronti (e chissà, per riuscire a strappare un nuovo trofeo all'altra squadra di Milano). Milan Skriniar sta riflettendo? È combattuto? Oppure attende i tempi e i modi giusti per comunicare un addio che non sembra (purtroppo) più troppo improbabile?