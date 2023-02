Inter, Barella ha un record nel mirino: a Marassi vuole ritrovare le vecchie abitudini

Nicolò Barella è uno degli insostituibili per Simone Inzaghi. Il centrocampista in stagione è a quota 6 reti totali. E’ a meno uno dall’eguagliare il suo record personale di 6 centri in Serie A, un primato stabilito nel 2017-18 con il Cagliari. "Sei sono i gol in campionato che insegue il centrocampista dell’Inter, stasera contro la Sampdoria per dare a Inzaghi la quarta vittoria consecutiva. Il totale tra serie A e Champions League lo porterebbe a sette, una somma di reti mai raggiunta in una singola annata", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Al momento, a Barella non manca molto per salire sul podio degli assist per il nostro campionato. L’anno scorso ce l’ha fatta, stando dietro soltanto a Berardi e al suo compagno Calhanoglu. Undici in totale, nella stagione passata. Banalizzare i gol non fa per lui. Gli altri sono arrivati contro Udinese, Salernitana e Fiorentina. Barella a Marassi vuole ritrovare le vecchie abitudini, a distanza di tre mesi e mezzo. E quell’Europa in cui si è imposto con autorità, tra la vittoria con la Nazionale nel 2021 e l’ultimo girone di Champions con l’Inter, diventa un gradevole richiamo verso la Champions".