Inter, con la Samp Inzaghi ritrova due perni. Lukaku e Brozovic tornano al loro posto

Andrea Della Sala

Dopo il derby vinto contro il Milan, l'Inter deve dare continuità al momento positivo. Domani sera sarà ospite della Sampdoria, alla ricerca di tre punti fondamentali per tenere a distanza le inseguitrici. Inzaghi ritrova due giocatori importanti.

"L’Inter vera, quella disegnata sul campetto nella teoria del mercato estivo, con Brovozic regista, Lukaku centravanti e tutti gli altri attorno, la sia è vista tre volte soltanto, nelle prime tre di campionato: vittoria per 2-1 a Lecce, 3-0 interno allo Spezia e sconfitta (1-3) in casa della Lazio, quando però Lukaku, pur dopo una prestazione pessima, uscì sull’1-1. L’Inter progettata è finita lì, in definitiva", spiega Repubblica.

"Le rare assenze di Brozovic furono dirimenti nel campionato scorso. L’Inter perse i punti decisivi in chiave scudetto proprio perché non seppe concettualmente sopperire alla mancanza del regista, al posto del quale si alternarono Barella, Calhanoglu e Gagliardini, ma senza risultati apprezzabili. Sul mercato, Marotta provvide ingaggiando un vice Brozovic di prospettiva, Asllani, che però Inzaghi ha ritenuto ancora immaturo e ha accantonato dopo aver trovato in Calhanoglu la soluzione ideale per fare il regista di scorta. Il turco ha giocato spesso bene e a tratti benissimo, ha offerto gol, assist e geometrie, ma si è poco considerata la sua incidenza nel gran numero di reti incassate dall’Inter quest’anno. La protezione che offre Brozovic alla difesa in pochi la danno e sicuramente non Calhanoglu. Ma non è e non sarà mai un centrocampista difensivo, né si può pretendere che impari quelle funzioni di schermo che il croato disbriga benissimo".

"Ma pure Lukaku, che è essenzialmente una macchina da gol, ha una certa incidenza nei meccanismi difensivi sulla squadra. Il suo lavoro fisico, anche in pressing, è molto diverso da quello di Dzeko. Inoltre il belga, con i suoi strappi in profondità e la sua capacità di tenere palla e far salire la squadra, obbliga gli avversari a restare più bassi e ad attaccare con qualche uomo in meno. Questo sposta sensibilmente l’asse del gioco e il baricentro di una partita e spiega almeno in parte come mai quest’anno la difesa dell’Inter sia stata più vulnerabile, al netto del calo di rendimento dei tre titolari della stagione passata, e di quella dello scudetto. Il distratto Skriniar, l’invecchiato De Vrij e l’involuto Bastoni non hanno mai più raggiunto certi livelli. Il discorso riguarda anche i portieri, perché Onana non è altezza del miglior Handanovic", spiega Repubblica.