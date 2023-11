Inter, questa la nota veramente positiva. La risposta che Inzaghi voleva è forte e chiara

Quella del Da Luz è stata un'Inter a due facce. Primo tempo chiuso sul 3-0, mentre nel secondo la squadra di Inzaghi ha addirittura rischiato di vincere dopo una grande rimonta. "Se i muri del mitico Da Luz potessero parlare, chissà cosa racconterebbero dell’intervallo vissuto nello spogliatoio dell’Inter. Simone Inzaghi ribalta due volte la sua squadra: la prima cambiando 8 titolari in una partita che si poteva anche perdere. La seconda rianimando una truppa reduce da un primo tempo da incubo, nel quale l’ex Joao Mario si regala come rivincita una tripletta, dopo aver fatto 4 gol in 69 partite in nerazzurro", sottolinea il Corriere della Sera .

"La nota davvero positiva per l’Inter è che due gol su tre per la rimonta arrivano prima dei cambi. Così, una serata imbarazzante per tutto il primo tempo, termina con il Benfica in 10 per l’espulsione del baby fenomeno Antonio Silva (entrata da codice penale su Barella) e in preda a una crisi isterica di fronte alle folate nerazzurre, con Lautaro entrato a sua volta per tentare il colpo del ko e Barella che fa tremare la traversa al 95’. La vittoria non arriva, ma la risposta che Inzaghi voleva è forte e chiara".