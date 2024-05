Non solo l'attacco, anche la porta rappresenta per l'Inter una delle priorità del prossimo mercato. Non è un mistero che l'obiettivo numero uno del club nerazzurro sia Bento. L’Inter punta a portarlo subito a Milano e il portiere brasiliano non vede l’ora. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il nodo da sciogliere, evidentemente, è il prezzo del suo cartellino.