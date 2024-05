La concorrenza è già folta. Perché il ragazzo, come detto, ha avuto modo di mettersi in mostra anche nella vetrina europea. Scrive la Gazzetta: "In Serie A sono già diversi i club che l’hanno adocchiato, su tutti quelli che ha già sfidato: dalla Roma (in Europa League), che ha provato l’approccio invano qualche mese fa, fino al Milan e all’Inter (entrambe sfidate in Champions). Ma su di lui hanno puntato i fari anche diversi club stranieri, alcuni (come il Newcastle) con disponibilità finanziarie scoraggianti per i club nostrani, altri (come il Borussia Dortmund) con ambizioni rinnovate e allettanti prospettive nell’immediato. L’Inter, in ogni caso, segue con attenzione l’evolversi della situazione. Perché Dedic è un considerato un talento per cui vale la pena fare un tentativo e, se servisse, magari anche uno sforzo".