Un titolare vero e proprio al fianco di Sommer: è questo il piano dell'Inter per quanto riguarda il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Bento , brasiliano dell'Athletico Paranaense, seguito da tempo ed entrato ormai stabilmente nel giro della Seleçao.

Un profilo importante, ma la cui valutazione cresce giorno dopo giorno. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, servirà un investimento importante: "L'Inter acquisterà un portiere. Audero non sarà riscattato: non perché non sia stato apprezzato, ma perché il club nerazzurro ha deciso di investire su un profilo ancor più giovane e potenzialmente in grado di lottare per la maglia da titolare con Sommer. In fondo, era il progetto poi sfumato un anno fa, quando Ausilio inseguì a lungo l'ucraino Trubin pensando di affiancarlo allo svizzero.