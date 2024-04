Due grandi colpi e un'idea

"L'Inter acquisterà un portiere. Audero non sarà riscattato: non perché non sia stato apprezzato, ma perché il club nerazzurro ha deciso di investire su un profilo ancor più giovane e potenzialmente in grado di lottare per la maglia da titolare con Sommer. [...] In prima fila nella lista nerazzurra c'è Bento, brasiliano dell'Atletico Paranaense e anche nel giro della Seleçao. L'Inter è già in contatto con gli agenti del portiere, il gradimento è fuori discussione, ma serve uno sforzo economico importante, se è vero che la valutazione è di circa 20 milioni di euro. L'affare potrebbe avere presto un'accelerata, i dirigenti interisti vogliono capire la fattibilità dell'operazione a breve, entro il mese di maggio andrà in scena un vertice decisivo".