[...] Un corteggiamento che non si è mai interrotto anche grazie al blitz in Sud America di Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio. Bento sa di essere il primo della lista nei pensieri del direttore sportivo che, a sua volta, nutre in cuor suo la suggestione di ripetere con il ragazzo la fortunatissima parabola di Julio Cesar che, arrivato in Italia (e parcheggiato al Chievo) da carneade, ha tolto il posto a Francesco Toldo diventando uno dei portieri più amati nella storia nerazzurra".

Convivenza con Sommer — "L'incastro tra l'esperto numero 1 e Bento è perfetto per Ausilio: il primo partirà titolare e il brasiliano avrà tutto il tempo per calarsi nella nuova realtà sapendo che i ruoli si invertiranno nell'arco di una stagione (il contratto di Sommer è ora in scadenza nel 2025 ma non si fa peccato a pensare che, qualora lo svizzero accettasse di fare il vice, l'Inter sarebbe ben contenta di allungarlo). Il cartellino di Bento, secondo la valutazione di Ausilio, dovrebbe costare non più di 15 milioni bonus compresi (va in scadenza nel 2026), cifra che tiene conto anche di quanto è costato al Lione Lucas Perri, il miglior portiere - insieme proprio a Bento - nell'ultimo Brasileirão: e il Botafogo si è accontentato di incassare 3.25 milioni più il 50% sulla futura rivendita.

[...] La preferenza per Bento - che ha pure passaporto italiano... - è data dalle sue potenzialità: i due principali club in Premier hanno portieri brasiliani (Ederson il Manchester City e Alisson il Liverpool) e mettersi in casa il possibile numero uno della Seleção (Bento ha 24 anni, i colleghi hanno già tagliato il traguardo dei trenta) può essere una mossa strategicamente vincente per un club, quale è l'Inter, obbligato anche a pensare in ottica player trading. In quest'ottica però la gara da titolare giocata da Bento a Wembley può essere un problema, visto che l'Athletico Paranaense intende monetizzare al massimo dalla sua cessione: motivo per cui dovrà essere a tenuta stagna il patto stretto tra l'Inter e Bento, unica strada possibile per scongiurare pericolosissime aste al rialzo, cosa che evidentemente il club nerazzurro non può certo permettersi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.