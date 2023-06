Inter, oggi Brozovic-day. “Ora tutto su Frattesi? Ecco cosa filtra da viale Liberazione”

"Il giorno di Brozovic . Oggi, infatti, è attesa l’offerta presumibilmente definitiva dell’Al Nassr, che dovrebbe sbloccarne la cessione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'attesa per il rilancio dell'Al-Nassr (si parla di offerta di 22/23 milioni) per Marcelo Brozovic, che andrà a percepire 20 mln di euro netti a stagione per tre anni.

Assalto a Frattesi

Come da tempo immaginato, l'uscita di Brozovic permetterebbe all'Inter di chiudere per Frattesi: "Significa che potrebbero esserci risorse e margini a sufficienza per dare l’assalto a Frattesi? Sulla carta sì, ma da viale Liberazione trapela cautela. Dopo aver ingaggiato Thuram - atteso a Milano nelle prossime ore -, il messaggio è che non è il momento di fare tutto di corsa. Strategia? Il club nerazzurro si sente sufficientemente al sicuro, avendo già ottenuto il sì del centrocampista del Sassuolo, ma proprio con il club neroverde l’intesa ancora non c’è. Si è ragionato su una valutazione complessiva di 35 milioni, ma occorre stabilire il valore di Mulattieri, che farà da parziale pedina di scambio. E comunque l’Inter per Frattesi punta al prestito con obbligo di riscatto", sottolinea il quotidiano.