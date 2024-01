Inter, attesa Buchanan: vola in Belgio, col Monza convocato. Inzaghi ha un piano

Primo allenamento in gruppo ieri per Tajon Buchanan. L’esterno canadese ha lavorato per la prima volta con i compagni alla corte di Simone Inzaghi, come riferisce La Gazzetta dello Sport.

“Buchanan infatti stamattina si allenerà nuovamente in gruppo, poi già nel pomeriggio volerà a Bruxelles per ottenere il permesso di soggiorno presso l’ambasciata italiana. Con il documento in mano, già domani farà rientro a Milano: a quel punto il tesseramento potrà essere completato, in tempo utile per consentire all’ex giocatore del Bruges di essere convocato contro il Monza, nel match di sabato sera”.