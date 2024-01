Inter al top anche in Europa: i numeri dei nerazzurri. L’aspetto mentale sarà decisivo

L'Inter ha chiuso il girone di andata a 48 punti (15 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta). Nella storia del club nerazzurro, soltanto due volte ha fatto meglio dei 48 punti attuali dopo 19 giornate. Questo dà la dimensione del grande campionato fin qui fatto da Lautaro e compagni. "Negli altri tre tornei top che sono già arrivati al giro di boa, nessuno ha i numeri della squadra di Inzaghi. Nessuno: né il Real Madrid, campione d’inverno in Spagna, che ha gli stessi punti ma ha una differenza reti peggiore. Né il Psg, con mezzo scudetto in tasca dopo 17 giornate ma con una media punti e una differenza reti peggiori. E neppure il Liverpool, che in Premier viaggia meno velocemente dei nerazzurri. In linea teorica solo il Bayer Leverkusen corre con una media punti migliore, ma in Bundesliga manca ancora un turno per la chiusura del girone d’andata. La sintesi è presto fatta: l’Inter ha numeri da big, da Champions e non solo da scudetto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.