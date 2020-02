Gds – Inter, per il derby spunta una candidatura da titolare a sorpresa. E Conte ci pensa

Alla vigilia del derby contro il Milan, l’Inter valuta le migliori soluzioni tattiche per sorprendere la squadra di Stefano Pioli. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte starebbe seriamente valutando l’ipotesi di un 3-5-1-1 con Eriksen dietro a Lukaku: “Per costruire il futuro basta leggere nel passato. L’ha fatto Antonio Conte, progettando un’altra Inter per il derby di domani. Sembra un flash-back, il 3-5-1-1 è nel database dell’allenatore, è modulo di cui fidarsi. A maggior ragione per una partita tanto importante. Eccola qua, allora, l’idea. Non l’unica, certo, ma a questo punto quella favorita per la gara col Milan. Ad Appiano Conte ha provato una squadra con un solo attaccante di ruolo, Lukaku. Dietro di lui fuori Sanchez, Eriksen nel ruolo di trequartista e un centrocampo confermato a tre, con Vecino e Barella ai lati di Brozovic.

Non è casuale che Conte sia arrivato a progettare la svolta in questi giorni, nelle ore in cui di fatto l’allenatore è tornato – dopo mesi – ad avere nuovamente abbondanza di scelte a centrocampo. È il presupposto per il cambiamento, la base cui appoggiarsi per immaginare nuove soluzioni tattiche. Conte ha infatti ritrovato sia Sensi sia Borja Valero, utili almeno per la panchina. Di più: il numero 12 spinge anche per una maglia da titolare, vuole convincere il tecnico a concedergli una maglia da titolare. Nastro da riavvolgere. Andò esattamente allo stesso modo con la Juventus, nel 2012-13: Conte sposò quel modulo facendo convivere Pogba, Vidal, Pirlo a Marchisio. L’Inter può valere un replay, sette anni più tardi. E la mossa, se confermata, avrebbe anche il significato di non ingabbiare il talento di Eriksen, di concedergli un debutto in campionato a San Siro libero da troppi compiti difensivi, riuscendo a muoversi con le spalle coperte in una zona del campo in cui il Milan potrebbe concedere spazio”.