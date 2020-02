Inter-Milan, Conte verso il centrocampo dei sogni. Fasce e portiere: ecco le scelte

A due giorni dal derby a tenere banco in casa Inter sono le condizioni di Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro farà di tutto per essere della partita, ma al momento Padelli è in vantaggio. In difesa, complice l’assenza di Bastoni per squalifica, spazio a Diego Godin con De Vrij e Skriniar a completare il terzetto arretrato. Sulle fasce torna Candreva dal 1′ a destra mentre Ashley Young agirà sulla fascia sinistra. A completare il centrocampo Brozovic, pienamente recuperato, Barella e Christian Eriksen. Coppia d’attacco formata da Sanchez-Lukaku.

(Sky Sport)