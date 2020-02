Conte sorride, Sensi torna in gruppo. Un unico assente nell’Inter. Eriksen scavalca Vecino

Se per Handanovic non ci sono ancora certezze, ma bisognerà aspettare la giornata di domani per conoscere le sue condizioni. Discorso diverso per il centrocampista dell’Inter Sensi.

“Arrivano buone notizie dal campo: Stefano Sensi è tornato ad allenarsi in gruppo e la sua convocazione per il derby appare scontata. Borja Valero ha lavorato ancora a parte ma comunque sembra a disposizione per domenica, mentre l’unico assente dovrebbe essere Roberto Gagliardini. In difesa si rivede Godin, in mezzo al campo Barella e Brozovic sono certi, Eriksen quasi: difficile pensare a un centrocampo più di corsa e muscolare con Vecino altra mezz’ala. Davanti sarà di uovo ri-United, con i due ex Manchester Sanchez e Lukaku a guidare l’assalto al Milan“, rivela La Gazzetta dello Sport.