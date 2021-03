Inter, oggi nuovo cda: scadenze rispettate, Zhang ribadirà la volontà di Suning

Il presidente nerazzurro presenzierà in collegamento video: si discuterà anche della situazione finanziaria del club

Giornata importante in casa Inter sul fronte societario: oggi andrà in scena il nuovo consiglio di amministrazione che farà il classico punto della situazione semestrale, all'interno del quale verrà confermato l'adempimento delle prime scadenze, dal pagamento delle mensilità arretrate al versamento al Real Madrid della prima rata per l'acquisto di Hakimi. Notizie positive e rassicuranti per tutto l'ambiente nerazzurro, come scrive il Corriere della Sera: "Testa al campo, sgombra da preoccupazioni finanziarie. L'Inter di Conte può concentrarsi solo sulla volata scudetto e sull'impegno a Bologna di sabato sera, senza essere distratta dalle scadenze Uefa".

In collegamento video ci sarà anche il presidente Steven Zhang: "Oggi il club nerazzurro verserà la quota di 13 milioni al Real Madrid per l'acquisto di Hakimi: il pagamento sarebbe dovuto avvenire a dicembre, ma grazie alle buone relazioni diplomatiche fra i due club, gli spagnoli concessero la dilazione. Attesi per oggi anche i bonifici relativi alle mensilità di gennaio. E sempre oggi si riunirà il Cda nerazzurro per approvare la semestrale: sarà in collegamento anche il presidente Steven Zhang per una discussione che riguarderà anche la situazione finanziaria dell'Inter. Il presidente, atteso nei prossimi giorni a Milano, ribadirà la volontà della proprietà di mantenere il controllo della società anche se i rumors sulle trattative di cessione di quote di minoranza o dell'ipotesi di un prestito si sprecano".