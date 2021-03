Suning non molla l’Inter: svolta dalla Cina, trattativa avanzata con Fortress

Cambiano i piani societari per il club nerazzurro: la famiglia Zhang prende tempo, congelata l'offerta di Bc Partners

Il futuro societario dell'Inter rimane ancora avvolto nell'incertezza: le ultime indiscrezioni rivelano la volontà della famiglia Zhang di non privarsi totalmente delle quote del club. Da qui il rallentamento dei discorsi intrapresi con il fondo di investimenti Bc Partners, fin dall'inizio intenzionato a rilevare il 100% della società meneghina, e la ricerca da parte di Suning di un socio di minoranza. Inoltre, come scrive Tuttosport, "La violenza con cui l'Inter ha risposto alla parole del sindaco Beppe Sala riguardo alla questione San Siro bis [...] va letta anche come manifesto programmatico da parte di Suning riguardo alla volontà di tenersi stretta l'Inter".

Cambiano i piani

"Altro indizio in tal senso è legato al "silenziatore" messo sulla trattativa con Fortress Investiment Group per un finanziamento di 250 milioni (150 arriverebbero subito, 100 successivamente) che permetta di andare oltre allo stallo che ha bloccato tutto in società dopo che Pechino ha chiuso i rubinetti riguardo agli investimenti esteri considerati non strategici. L'Inter, probabilmente, lo è diventata anche grazie al cammino intrapreso dalla squadra negli ultimi mesi: il fatto che una proprietà cinese riesca a conquistare uno dei campionati più in vista a livello planetario, può essere comunque un veicolo di propaganda importante per il Governo centrale".

Accelerata con Fortress

"Tutti buoni motivi che hanno convinto Suning a congelare l'offerta di Bc Partners per il controllo del club (tra i 750 e gli 800 milioni, a fronte di una valutazione data all'Inter di un miliardo) e ad accelerare a fondo sulla ricerca di un partner, che - tra l'altro - era pure l'oggetto del mandato conferito a Goldman Sachs Asia per rifinanziare i due bond, da 375 milioni complessivi, in scadenza alla fine del 2022. I discorsi con Fortress sono in una fase sempre più avanzata e l'obiettivo di Steven Zhang è presentarsi a Milano ad aprile con l'accordo in mano però, per dare ossigeno a Suning occorrerà pure un assist da Pechino, altrimenti il rischio è che l'Inter - nonostante la stampella americana - continui a navigare a vista".